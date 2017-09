zondag 3 september 2017

Tinne Lommelen wordt provinciaal directeur VDAB Limburg a.i.

Jo De Cock, die anderhalf jaar terug de leiding over VDAB Limburg opnam, keert terug naar het bedrijfsleven. In haar vervanging werd Tinne Lommelen tot provinciaal directeur ad interim benoemd. Dit tot de procedure om een nieuwe directeur aan te stellen, is afgerond.