Audi voert tweecijferige vermogensaanduiding in

Audi unificeert de vermogensaanduiding van zijn wereldwijde auto-aanbod. De namen van de modelreeksen - van Audi A1 tot Audi Q7 - blijven ongewijzigd. Binnen de modelfamilies zullen wereldwijd de verschillende type-aanduidingen die tot dusver werden gebruikt, voortaan door tweecijferige combinaties worden vervangen. De nieuwe aanduiding weerspiegelt het specifieke aandrijfvermogen en is van toepassing op auto's met verbrandingsmotoren alsook op e-tron modellen met hybride elektrische aandrijving. De referentiewaarde voor de nieuwe type-aanduidingen is het aandrijfvermogen van het betreffende model in kilowatt (kW). Daarbij verdeelt Audi zijn modellengamma in vermogensniveaus - vertegenwoordigd door tweecijferige combinaties. Zo staat de cijfercombinatie "30" voortaan op de achterkant van die modellen die over een vermogen tussen 81 en 96 kW beschikken. "45" staat voor het vermogensbereik van 169 tot 185 kW. De vermogensklasse boven 400 kW vormt de top van het Audi-modellengamma; Hiervoor staat de cijfercombinatie "70". De cijfers worden telkens aangevuld met de motortechnologie, met andere woorden TSFI, TDI, g-tron of e-tron. De nieuwe Audi A8-generatie gaat met de nieuwe vermogensaanduiding dit najaar van start. Van beide zescilindermotoren wordt eerst de 3.0 TDI met 210 kW als de Audi A8 50 TDI gelanceerd en de 3.0 TFSI met een vermogen van 250 kW als de Audi A8 55 TFSI. Meer info: http://www.audi.be.

