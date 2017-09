maandag 4 september 2017

Vlaamse Federatie Vishandelaars boven de doopvont

De Federatie van de Viskleinhandelaars en de Beroepsfederatie van de Visventers bundelen hun krachten in de nieuw opgerichte Vlaamse Federatie Vishandelaars V.Z.W. Beide federaties werkten al enige tijd samen en behartigden grotendeels dezelfde belangen. Naast het verdedigen van de belangen van de vishandelaar, behartigt de federatie ook de noden van de sector op Vlaams niveau. De federatie is met vier mandaten vertegenwoordigd binnen de sectorgroep "Visserij en aquacultuur" van de VLAM. Meer info: 0475/68.19.88 of http://vishandelaars.be.

