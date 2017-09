dinsdag 5 september 2017

Basware lanceert archiveringsdienst voor e-facturen

Met Basware Vault lanceert Basware Belgium N.V. (Erembodegem) een efficiënt, compliant en veilige cloud-gebaseerde archiveringsdienst voor e-facturen. Basware Network-klanten kunnen voortaan hun facturen in een centraal beheerde oplossing archiveren waardoor het zoeken en ophalen voor toekomstige behoeften (waaronder belastings-audits) worden gewaarborgd. Bedrijven hoeven door de komst van Vault niet langer fysieke en third party-opslagdiensten samen te voegen of vele uren aan papieren facturen te besteden. Basware bewaart bestanden tot vijftien jaar. Gearchiveerde facturen worden volgens de wettelijk vereiste periode opgeslagen en daarna automatisch vernietigd. Elk gearchiveerd bestand is digitaal ondertekend en bevat een tijdstempel om op deze manier de integriteit en authenticiteit ervan te waarborgen. On-line audit tools bieden gemachtigde gebruikers de mogelijkheid te zoeken op documenttype, afzender, ontvanger, ID en factuurnummer alsook op dataum en het aantal facturen. Meer info: 056/60.11.11 of http://www.basware.be.