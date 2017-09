dinsdag 5 september 2017

Pictet-Agriculture wordt Pictet-Nutrition

Vermogensbeheerder Pictet & Cie (Europe) herdoopt zjn fonds Pictet-Agriculture tot Pictet-Nutrition. De naamswijziging weerspiegelt de verminderde focus op productiebedrijven in de voedingssector en de toegenomen aandacht voor voedselkwaliteit en verbeterde distributie. Dit alles neemt niet weg dat Pictet-Nutrition naar investeringsopportuniteiten blijft speuren in de hele voedselketen: van zaden en meststoffen tot thuis of in restaurants genuttigde voeding. Toen het fonds in 2009 werd opgestart, spitste het zich voornamelijk toe op het eerste deel van de voedselketen. Zo ging bijzonder veel aandacht uit naar de uitdaging om de opbrengst van oogsten te verhogen om de wereldbevolking te voeden.