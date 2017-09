donderdag 7 september 2017

Epson huldigt nieuwe inkjet printer-fabriek in Filippijnen in

Epson Precision (Philippines), Inc., een productiefiliaal van Seiko Epson Corporation, heeft in de Filippijnen een nieuwe inkjet printer-fabriek ingehuldigd. Met de nieuwe eenheid breidt de fabrikant zijn productiecapaciteit voor inkjet printers en projectoren uit. Eind juli werd er al een bijkomende productielijn voor projectoren opgestart. De uitbreidingsoperatie vergde een investering van nagenoeg 143 miljoen USD (119 miljoen euro). De nieuwe fabriek in Batangas beslaat een totale vloeroppervlakte van bijna 108.000 m², verdeeld over twee verdiepingen. Als gevolg van de uitbreiding zwelt de totale vloeroppervlakte van de fabriek aan tot 193.000 m². Eind mei waren er 14.400 medewerkers aan de slag. Meer info: 02/712.30.16 of http://www.epson-europe.com.

