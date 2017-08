maandag 28 augustus 2017

Zaak starten kan zonder attest bedrijfsbeheer

Vanaf 1 september 2019 kan men een zaak starten zonder dat men daarbij een attest Basiskennis Bedrijfsbeheer moet voorleggen. Zo neemt Vlaanderen opnieuw een drempel om te ondernemen weg. Er komt ook een actieplan dat zal voorzien in meer op maat gerichte opleidingen die zowel bij de start als doorheen de ondernemerscyclus nuttig zijn.

Wie een zaak wil starten, moet vandaag nog altijd verplicht een attest Bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. Om dat attest te behalen, moet men een aantal vakken rond economie gevolgd hebben. Dat kan in het reguliere onderwijs, bij SYNTRA of bij de CVO’s.

Het attest Bedrijfsbeheer is nodig voor wie een zaak in hoofd- of bijberoep wil opstarten. Sommige diploma’s leveren automatisch een attest op, andere niet. En in sommige gevallen volstaat het om enkel praktijkervaring aan te tonen.