donderdag 7 september 2017

Creditsafe verrijkt platform met bedrijfsdata uit Midden-Oosten en Noord-Afrika

Global business intelligence expert Creditsafe voegt zeventien nieuwe landen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika toe aan zijn globaal platform. Bedrijven hebben nu de mogelijkheid om direct, on-line toegang te krijgen tot financiële bedrijfsrapporten in de volgende landen: Bahrein, Benin, Burkina-Faso, Congo Kinshasa, Egypte, Jordanië, Koeweit, Libanon, Oman, Palestina (West Bank en Gaza), Qatar, Saoedi-Arabië, Soedan, Syrië, Verenigde Arabische Emiraten, West-Sahara en Yemen. Deze nieuwe internationale update zorgt ervoor dat de Creditsafe on-line database meer dan 240 miiljoen bedrijfsrapporten in meer dan honderd landen ter beschikking heeft. Vorig najaar breidde de leverancier van handelsinformatie zijn platform al uit met achttien landen uit Europa en Azië, waaronder 40 miljoen Chinese bedrijven. Meer info: 02/481.88.60 of http://www.creditsafe.be.