vrijdag 8 september 2017

Manutan verhuist van Ternat naar Anderlecht

Manutan N.V., onderdeel van het gelijknamige Franse bedrijf dat kantoor-, magazijn- en werkplaatsbenodigdheden verdeelt, heeft Ternat verlaten om zijn intrek te nemen in "The Bridge" in Anderlecht. Precieze coördinaten 1070 Anderlecht, Bergensesteenweg 1424. De telecom-coördinaten blijven ongewijzigd op 02/583.01.01 (telefoon) of 02/582.63.00 (telefax). URL: http://www.manutan.be.