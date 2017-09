vrijdag 8 september 2017

Spin-off VITO introduceert innovatieve membraantechnologie

Een consortium van lokale Belgische investeerders, bestaande uit QBIC II, LRM en het Innovation Fund, bundelt de krachten met Dow Chemical Company voor een initiële investering in Blue Foot Mebranes (BFM) N.V. BFM, een spin-off van VITO, is het resultaat van jarenlang onderzoek naar innovatieve membraantechnologie. Samen met Dow Water & Process Solutions, een business-unit van Dow Chemical, dragen voornoemde investeerders in eerste instantie 2,5 miljoen euro startkapitaal aan. De start-up produceert de membranen in gebruiksklare vorm voor zogenaamde membraanbioreactoren (MBR), die worden gebruikt in waterzuiveringsinstallaties voor industrieel en huishoudelijk afvalwater, dit op basis van de nieuwe en gepatenteerde Integrated Permeate Channel (IPC™)-technologie. De IPC™-technologie bevat een open 3D-textiel uit kunststof. Op deze weefselstructuur wordt rechtstreeks een membraanlaag aangebracht die mechanisch in het weefsel is verankerd. Dankzij de mechanische verankering van de membraanlaag aan de weefselstructuur kan het membraan worden "teruggespoeld". Dat betekent dat het gezuiverd water, met tussenpozen, in de andere richting kan worden gestuurd waarbij het IPC™-membraan wordt schoongemaakt. Dat voorkomst verstopping van het membraan. Deze unieke membranen zijn wereldwijd de eerste volledig terugspoelbare vlakke plaatmembranen en kunnen worden geïnstalleerd in zowel bestaande als nieuwe membraanreactoren. IPC™-membranen verhogen de productiecapaciteit per vierkante meter met 100% en verlagen de operationele kost met minstens 50%, vergeleken met MBR's die met conventionele filtratiemembranen zijn toegerust. Meer info: 0492/58.55.79 of http://www.bluefootmembranes.com.