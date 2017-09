Dovre investeert 3 miljoen euro in nieuwe gietlijn

Kachel- en haardenproducent Dovre N.V. (Weelde) heeft 3 miljoen euro in een nieuwe gietlijn geïnvesteerd. De Kempense ijzergieterij focust voorts sterk op internationalisering. Zo werden pas 25 nieuwe verdeelpunten in Oekraïne aan het distributienetwerk toegevoegd. De Dovre-producten worden ook in R...