dinsdag 29 augustus 2017

Waals Gewest hervormt tewerkstellingssubsidies

Het Waals Gewest is per 1 juli j.l. van start gegaan met een eigen doelgroepenbeleid. Eigen financiële steunmaatregelen moeten werkgevers stimuleren om wie moeilijk aan werk geraakt, aan te werven. Sinds de zesde staatshervorming in 2014 werd een deel van het doelgroepenbeleid geregionaliseerd. De verschillende gewesten kunnen zo eigen accenten leggen. Vlaanderen startte met eigen subsidies in juli 2016, Brussel en Wallonië bleven de federale maatregelen volgen. Dat is nu veranderd: sinds 1 juli 2017 voert ook het Waals Gewest een eigen tewerkstellingsbeleid. Normaal gezien volgt het Brussels Gewest op 1 oktober dit jaar.

De doelgroepen waarvoor het Waals Gewest in uitkeringen voorziet zijn:

laaggeschoolden (geen diploma secundair onderwijs), jonger dan 25 jaar bij indiensttreding;

middengeschoolden (maximaal hoger secundair onderwijs), minstens zes maanden werkzoekend en jonger dan 25 jaar bij indiensttreding;

langdurig werkzoekenden (meer dan een jaar), onafhankelijk van hun leeftijd;

jongeren onder 25 jaar die langdurig (minstens achttien maanden) werkzoekend blijven na hun studies en nog geen enkele beroepservaring hebben. Bovenop de werkuitkering kan de jongere een begeleiding volgen onder toezicht van FOREM. Deze arbeidsovereenkomst krijgt de naam “inschakelingscontract”.

patronale bijdragenvermindering voor oudere werknemers vanaf 55 jaar tot de pensioensleeftijd. Dat stemt overeen met het bestaande federale voordeel en ook de verminderingsbijdragen blijven gelijk, alleen gold het federale voordeel al vanaf 54 jaar. Een overgangsregel zorgt er daarom voor dat het voordeel voor de 54-jarige die op 30 juni 2017 het recht zou openen, niet verloren gaat.

De vermindering voor oudere werknemers geldt alleen voor werkgevers uit de private profit-sectoren (categorie 1 voor structurele lastenvermindering) met vestigingen in het Waals Gewest. Het recht op werkuitkeringen voor de andere doelgroepen is gekoppeld aan de woonplaats van de werknemer en staat dus los van de plaats van tewerkstelling. De nieuwe werkuitkeringen zijn dus ook van toepassing op werknemers die door werkgevers in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden aangeworven.

Niet alleen de voorwaarden, ook de duurtijd en bedragen van de nieuwe Waalse steunmaatregelen verschillen van de federale subsidies die ze vervangen.