dinsdag 29 augustus 2017

Nieuwe kaaimuur aan Moervaart in Gentse haven in gebruik genomen

Het Havenbedrijf Gent bouwde een nieuwe kaaimuur aan de Moervaart in de haven van Gent. De aanpalende bedrijven kunnen voortaan gebruik maken van deze haveninfrastructuur om vlot en veilig schepen te lossen en te laden. Het Havenbedrijf investeerde er 10 miljoen euro in. Het is één van de grootste investeringen in haveninfrastructuur van de voorbije jaren. Het project werd medegefinancierd door de Europese Commissie onder het TEN-T programma.