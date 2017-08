dinsdag 29 augustus 2017

Vlaanderen in Top 10 rangschikking innovatieve regio’s in EU

Vlaanderen is een van de tien meest innovatieve regio’s in Europa. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van Agoria Vlaanderen. De technologiefederatie vindt dat we onze ambities moeten opschroeven en tegen 2025 op de Top 5 moeten mikken.

Met de Tech Hotspot Index vergelijkt Agoria Vlaanderen met twintig andere innovatieve regio’s in Europa. Daar zittenlanden tussen zoals Denemarken, Ierland, Slovenië en Zweden. Maar ook topregio’s van vergelijkbare grootte in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De regio’s worden vergeleken aan de hand van 28 parameters, gegroepeerd in vier thema’s (economie en levenskwaliteit, onderwijs en levenslang leren, veranderingspotentieel rond digitalisering en industrie 4.0 en de maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat en mobiliteit.

De som van alle scores bezorgt Vlaanderen een tiende plaats. De regio scoort relatief goed op het gebied van welvaart, onderwijs, export en investeringen in innovatie. Op vlak van levenslang leren, digitalisering en internationale promotie, moet Vlaanderen meer ambitie tonen, aldus Agoria.