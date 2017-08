dinsdag 29 augustus 2017

Virtueel personeel versnelt digitale transformatie werkplek

Concurrentievoordeel en betere bedrijfsprocessen: dat zijn voor 40% van de bedrijven de belangrijkste doelen van digitale transformatiestrategie. Zo blijkt uit onderzoek van Dimension Data. Bijna twee op drie van de respondenten (62%) zal in de komende twee jaar technologie als virtuele adviseurs implementeren. Ruim de helft (58%) gaat actief investeren in technologie die in de komende twee jaar ondersteuning aan virtuele adviseurs biedt.

De digitale werkplek bestaat niet meer alleen uit managers en zij die gemanaged worden, medewerkers die met elkaar samen werken om projecten te voltooien en mensen die interactie hebben met klanten en partners. De werkplek wordt steeds meer bevolkt door “virtuele werknemers” die niet bestaan in fysieke zin, maar toch een belangrijke rol in het bedrijf spelen.

Hoewel kunstmatige intelligentie (artificial intelligence of AI) nog steeds in zijn kinderschoenen staat, is ze voldoende geavanceerd om binnen te komen bij bedrijven in de vorm van virtuele assistenten, en in bepaalde bedrijfstakken zoals het bankwezen, als virtuele kassiers en virtuele adviseurs. Virtuele assistenten die zich manifesteren als geïntegreerde bots maken gebruik van AI-engines en machine learning-technologie om eenvoudige vragen te beantwoorden.

Deze technologieën simpelweg implementeren, volstaat niet langer. Bedrijven maken in toenemende mate gebruik van analyse om te begrijpen hoe deze technologieën hun bedrijfsprestaties beïnvloeden: 64% maakt gebruik van analyse om hun klantendiensten te verbeteren en 58% gebruikt analyse om hun werkplektechnologieën te benchmarken.

Intussen geeft ongeveer 30% van de bedrijven aan dat ze al een heel eind op weg zijn in hun digitale transformatie-initiatieven en daar reeds de vruchten van plukken, terwijl andere zich nog in de vroege stadia van het ontwikkelen van een plan bevinden.

Vaak is bedrijfscultuur één van de elementen die de invoering van een digitale werkplek tegen houden. Vaak belemmeren de technologie en de bedrijfscultuur de verandering van de werkstijl in plaats van die aan te moedigen. De grootste barrière voor het succesvol implementeren van nieuwe werkvormen, blijven echter IT-problemen. Daarnaast werden door de onderzoeksdeelnemers ook organisatorische als reden opgegeven.