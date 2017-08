Vlnr.: Petra Heroes, Jordy Geuens en Nick De Vos

woensdag 30 augustus 2017

NSZ lauwert De Kleine Chef als meest creatieve ondernemer van Vlaanderen

Ondernemersorganisatie NSZ heeft Jordy Geuens bekroond als meest creatieve ondernemer van Vlaanderen. Met zijn onderneming De Kleine Chef leert hij kinderen gezond koken.

Ook Nick De Vos van NDV Ultrasonic, die een toestel heeft ontworpen dat de biofilm van water afbreekt via een hoogfrequent ultrasoon, en Petra Heroes die in haar schoonheidsalon Glamour specifieke behandelingen geeft aan kankerpatiënten, vielen in de prijzen.