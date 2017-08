woensdag 30 augustus 2017

Sassevaart wint aanbesteding bouw Nieuwe Sluis in Terneuzen

Het Vlaams-Nederlandse consortium Sassevaart kwam als winnaar uit het aanbestedingstraject om de Nieuwe Sluis in Terneuzen te mogen bouwen. Aan het investeringsproject hangt een prijskaartje van 934 miljoen euro.

Vlaanderen en Nederland gaan in Terneuzen een Nieuwe Sluis bouwen die net zo lang en breed is als de vernieuwde sluizen in het Panamakanaal (427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep). Het totale investeringsbedrag - inclusief voorbereidingskosten, begeleiding en onderhoud gedurende de eerste twee jaar - wordt op 934 miljoen euro geraamd. Dat in ongeveer 200 miljoen euro minder dan aanvankelijk verwacht.

Zonder bezwaar van de twee andere inschrijvers, kan het consortium Sassevaart eind dit jaar aan de slag gaan. Dat bestaat uit de Vlaamse bedrijven DEME Infra Marine Contractors B.V., Dredging International en Algemene Aannemingen Van Laere N.V. en het Nederlandse BAM Infra B.V. en BAM Contractors N.V. Ze wonnen de aanbesteding op basis van prijs en kwaliteit, beoordeeld door een commissie van deskundigen. Sassevaart biedt aan om de Nieuwe Sluis te bouwen voor een bedrag van 753.346.000 euro (inclusief BTW).

Het eerste schip zou normaliter in 2022 in de Nieuwe Sluis kunnen. Nederland investeert ruim 190 miljoen euro, Vlaanderen staat in voor de overige kosten. Uit de Europese CEF-fondsen wordt ruim 48 miljoen euro gepuurd terwijl Havenbedrijf Gent 15% van het Vlaamse aandeel voor zijn rekening neemt (88,7 miljoen euro).