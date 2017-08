woensdag 30 augustus 2017

Genk Green Logistics aangeduid als voorkeursbieder voor herontwikkeling Ford Genk-site

De Vlaamse regering heeft het consortium Genk Green Logistics aangeduid als voorkeursbieder voor de herontwikkeling van zone B van de voormalige site van Ford Genk. Voortaan wordt met deze partij verder onderhandeld om tot een finale contractsluiting te komen. Het consortium bestaat uit de Groep Machiels, MG Real Estate, Intervest Warehouses & Offices en DEME.

De Vlaamse regering werd overtuigd door het sterke concept van Genk Green Logistics, dat goed aansluit bij de troeven van het terrein. Het concept heeft de nodige schaalgrootte en speelt in op de trimodale ontsluiting van de site. De realisatie van ongeveer 240.000 m² aan vastgoed (= bebouwde oppervlakte) en duurzame tewerkstelling van 2.000 voltijdse arbeidsplaatsen wordt beoogd. Bovendien hebben de consortiumpartners een stevige track record in de ontwikkeling van bedrijventerreinen en bezitten ze al enkele intentiebrieven van geïnteresseerde eindgebruikers.

De Vlaamse overheid werkte, samen met alle betrokken partijen, een duidelijke visie uit op de herontwikkeling van de voormalige industriële site. Die visie werd in de zomer van 2016 voorgesteld in een masterplan waarin duidelijk werd bepaald welke sectoren moesten worden ontwikkeld op het terrein, met name logistieke bedrijven met toegevoegde waarde en ondernemingen in de maakindustrie. Het masterplan besteedde ook ruim aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit, de inrichting van de site en de beoogde werkgelegenheid.

Op basis van dit masterplan werkte ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) een investeringsmemorandum uit, waarop geïnteresseerde kandidaten uitgenodigd werden om een herontwikkelingsvoorstel in te dienen. Acht kandidaten werden geselecteerd om een biedvoorstel te formuleren. De Vlaamse regering selecteerde uiteindelijk Genk Green Logistics tot voorkeursbieder met het oog op het aangaan van contactonderhandelingen voor de aankoop van 24 hectaren aan uitgeefbare terreinen.

De samenwerking met Genk Green Logistics is het sluitstuk van de herontwikkeling van de site Ford Genk. Voordien werd binnen dezelfde visie ook een concessie toegekend door De Vlaamse Waterweg aan H.Essers en Haven Genk N.V.

Genk Green Logistics plant een volledig nieuwbouwproject op zone B dat zal bestaan uit een state-of-the-art logistiek complex van ongeveer 250.000 m² na volledige ontwikkeling. Bedoeling is om deze oppervlakte gefaseerd te ontwikkelen, verdeeld over verschillende gebouwen, naar schatting over een periode van vijf jaar.