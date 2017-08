woensdag 30 augustus 2017

Buitenlandse starters goed voor kwart aantal starters in 2016

Nagenoeg een kwart van alle starters vorig jaar was een buitenlander, zo blijkt uit een analyse die NSZ maakte op basis van cijfers van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen. Tien jaar daarvoor, in 2006, vertegenwoordigden buitenlanders slechts 16% van alle starters.

In 2016 gingen 109.195 starters in ons land aan de slag, waarvan 82.437 Belgen en 26.758 buitenlanders. Personen met een vreemde nationaliteit waren vorig jaar met andere woorden goed voor 24,5% van alle starters in ons land.

De Top 5 van de buitenlandse starters wordt bevolkt door Roemenië (33%), Bulgarije (8,4%), Nederland (8,2%), Frankrijk (7%) en Polen (5,9%).