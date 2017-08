woensdag 30 augustus 2017

Haven Brussel legt basis voor toekomstige ontwikkeling in 2016

De containerterminal in de Haven van Brussel zette vorig jaar een uitzonderlijk resultaat neer. Met een toename met 50% van de verwerkte containers, bereikte het containertransport in Brussel een recordhoogte van 30.000 TEU. Dit alles ondanks grote onderhoudsweken aan de infrastructuur.

Met bijna 4,5 miljoen ton nam de eigen trafiek in Brussel toe met 2,7%. De twee belangrijkste goederencategorieën voor de Haven van Brussel - bouwmaterialen en olieproducten - kenden een gelijke stijging en bestendigden hun overwicht in de Brusselse waterwegtrafiek, met driekwart van de vervoerde volumes.

De voornaamste handelspartner bij uitstek van de Haven van Brussel blijft Nederland, dat goed is voor dan 60% van het vervoer. België vertegenwoordigt iets minder dan 30%.

Als gevolg van de terugval van de transittrafiek (- 7,5%), tekende de globale trafiek een lichte daling op (- 0,7%) tot 6.500.000 ton.

Voorts werden in 2016 twee grote bouwwerven opgestart, met name het Bouwmaterialendorp in het Vergotedok en de Brussels Cruise Terminal in de voorhaven.