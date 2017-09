donderdag 31 augustus 2017

Perceptie cloud-infrastructuur loopt achter op realiteit

Bedrijven omarmen in snel tempo cloud-infrastructuur (IaaS) om zo hun prestatie- en innovatieniveaus te verhogen. Dat blijkt uit een studie van Oracle. Hoewel negatieve percepties rond beveiliging, complexiteit en verlies van controle nog drempels vormen voor adoptie, blijken die in de praktijk mythes te zijn. Voor bedrijven die al op IaaS zijn overgestapt, is de praktijk een stuk positiever.