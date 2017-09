vrijdag 1 september 2017

IoT-projecten moeilijker te realiseren dan verwacht

In 2025 zullen er over de hele wereld 82 miljard toestellen verbinding maken met het Internet of Things (IoT), aldus een berekening van onderzoeksbureau IDC in maart dit jaar. Tegen dat tempo is het Internet of Things weldra even onmisbaar als het “gewone” Internet. Nieuw onderzoek van netwerkfabrikant Cisco geeft evenwel aan dat het IoT nog niet sterk groeit. Zestig procent van de projecten loopt in de testfase, zo blijkt. Bedrijven blijven niettemin optimistisch over de toekomst van het Internet of Things.