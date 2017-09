zaterdag 9 september 2017

Renault en Connected Energy introduceren E-STOR technologie

Het Britse Connected Energy (Hethel, Norfolk) en de Renault-groep hebben in wereldprimeur twee sneloplaadpunten langs Belgische en Duitse autosnelwegen geplaatst die gebruik maken van de innoverende E-STOR-technologie voor energie-opslag. Het door Connected Energy ontwikkelde E-STOR maakt gebruik van gebruikte batterijen uit de elektrische voertuigen van Renault. Met die batterijen kan de E-STOR technologie energie opslaan die op laag vermogenwordt aangeleverd en de energie naderhand op hoog vermogen weer vrijgeven. Op die manier wordt het mogelijk snellaadpunten voor elektrische voertuigen aan te bieden op plekken waar het heel duur zou zijn om rechtstreeks op het elektriciteitsnet aan te sluiten. De E-STOR systemen met de gebruikte batterijen uit elektrische voertuigen van Renault zijn ook een oplossing voor het energiebeheer van industrieterreinen en winkelcentra. De systemen kunnen aangestuurd worden via een geavanceerd platform voor energie-optimalisering om als alternatieve, betrouwbare en solide energiebron te fungeren tijdens de piekuren. E-STOR kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de zonnepanelen van ondernemingen of aan micro-windturbines om energie op te slaan en achteraf het eigen net te voeden. Meer info: 02/334.78.52 of http://www.renault.be.

+ FOTO