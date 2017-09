Kristof Waterschoot, afgevaardigd bestuurder Port of Antwerp Intenational, en José Bernardo Magela, ceo van Porto do Açu

donderdag 31 augustus 2017

Antwerpse haven investeert in Braziliaanse Porto do Açu

Via dochteronderneming Port of Antwerp International (PAI) investeert de haven van Antwerpen 10 miljoen dollar in Porto do Açu, een havencomplex in privé handen in São João da Barra, in het noorden van de staat Rio de Janeiro, Brazilië.