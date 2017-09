vrijdag 1 september 2017

“Contacta.nl” van 7 t/m 9 november 2017

In Goes vindt van 7 tot en met 9 november aanstaande “Contact.nl” plaats, dé netwerkbeurs van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen. De beurs, inmiddels aan zijn dertiende editie toe, ontvangt op een ruimte van 15.000 m² zo’n 23.500 bezoekers uit diverse sectoren en industrieën. Met “Maak het Verschil” staat het beursthema voor een sterk concept om effectief grensoverschrijdend te ondernemen.

De organisatie is in handen van IJV-IFAS V.Z.W. (Gent) in samenwerking met LMG. Het initiatief geniet de steun van Flanders Investment & Trade (FIT) en Euregio Scheldemond. Vestigingen van bedrijven en organisaties in het Vlaams Gewest kunnen aan het gebeuren deelnemen.