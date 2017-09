zondag 10 september 2017

Orange Business Services biedt Yepzon Group wereldwijde IoT-oplossing

Orange Business Services ondersteunt Yepzon Group met wereldwijde IoT-connectiviteit en SIM-kaarten voor 100.000 locatie-trackers. De in Finland gevestigde GPS-gigant ontwikkelt draagbare technologieën en slimme applicaties voor kleding. In amper drie jaar tijd heeft het bedrijf internationaal succes vergaard, het maakt zich nu op voor een wereldwijde lancering. Het draagbare apparaat voor locatiebepaling van Yepzon gebruikt zowel Bluetooth, GPS als het mobiele netwerk bij het geven van een zeer precieze locatiebepaling. Deze is vervolgens via een applicatie voor zowel iOS-, Android- als Windows-telefoon te volgen. De applicatie biedt een aantal veiligheidsvoordelen. Zo kunnen ouders hun kinderen op afstand volgen en kunnen huisdiereigenaren de locatie van hun dieren in de gaten houden. Verder is het mogelijk om een oogje te houden op bejaarde familieleden of de locatie van verschillende soorten apparaten vast te stellen (autosleutel, afstandsbediening, ...). Orange IoT Service biedt verschillende zakelijke voordelen aan Yepzon, zoals het moeiteloos bestellen van SIM-kaarten en het makkelijk activeren en volgen ervan via een aangewezen portaal. Verder zorgt de samenwerking met Orange voor een wereldwijde standaardprijs per SIM-kaart en een groeiende connectiviteit, verspreid over 220 verschillende landen. Meer info: 02/643.94.00 of http://www.orange-business.com.

+ FOTO