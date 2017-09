zondag 10 september 2017

Renault-Nissan en Dongfeng gaan elektrische wagens in China ontwikkelen

De alliantie Renault-Nissan (Parijs) en Dongfeng Motor Company C°, Ltd. (Beijing) richten de joint-venture eGT New Energy Automotive C°, Ltd. op met als bedoeling in China samen elektrische voertuigen te ontwikkelen en te verkopen. In de joint-venture brengen beide partners hun voornaamste competenties in. Wat de alliantie Renault-Nissan betreft, gaat het voornamelijk om expertise op het vlak van elektrische voertuigen. De inbreng van Dongfeng siuteert zich voornamelijk op het vlak van de nieuwe energiebronnen. eGT neemt zich voor een nieuw elektrisch voertuig te ontwikkelen met intelligente interconnectiviteit. De wagen zal door beide partners worden ontwikkeld op een SUV-platform van het A-segment van de alliantie Renault-Nissan. Dongfeng houdt een belang van 50% in eGT aan, parners Renault en Nissan tekenen elk voor een kwart van het aandelenkapitaal. De maatschappelijke zetel van de joint-venture wordt in Centraal-China gevestigd, met name in Shiyan, een stad in de provincie Hubei. De elektrische wagen zal in de fabriek van Dongfeng in Shiyan van de band rollen. Die heeft een productie-capaciteit van 120.000 voertuigen per jaar. De productiestart wordt in de loop van 2019 verwacht. Meer info: 02/334.78.55 of http://www.renault.be.