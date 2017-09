vrijdag 1 september 2017

Nieuwe Audi A8 dit najaar op Belgische markt

De nieuwe Audi A8 heeft in Barcelona zijn werelddebuut beleefd. In zijn vierde generatie pakt het topmodel uit met een nieuwe design-taal, een innovatief aanraakschermbedieningsconcept en een systematisch geëlektrificeerde aandrijving. De Audi A8 is tevens de eerste productie-auto ter wereld die voor hoog autonoom rijden is ontwikkeld.

Vanaf 2018 zal de constructeur geleidelijk aan functies voor autonoom rijden zoals de Parking Pilot, Garage Pilot en Traffic Jam Pilot in productie nemen.

De nieuwe Audi A8 en A8 L worden op de Neckarsulm-site vervaardigd. In de late herfst van 2018 komen ze op de Belgische markt.