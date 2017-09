Nicolas Dehaemers en Elke Quaegebeur laten zich niet afschrikken door de implicaties van de wet op de havenarbeid NDQ Logistics plant in zijn nieuwe vestiging een uitbreiding van zowel zijn activiteiten als zijn geografisch werkterrein ‹ ›

vrijdag 1 september 2017

NDQ Logistics vestigt zich in logistieke zone Zeebrugse achterhaven Bedrijf stapt in value-added logistics

NDQ Logistics B.V.B.A. hevelt binnenkort zijn activiteiten over van Sint-Michiels-Brugge naar de logistieke zone in de achterhaven van Zeebrugge. Aldaar investeert het bedrijf een niet gespecifieerd bedrag in de bouw van een nagelnieuwe vestiging. De logistieke dienstverlener heeft voorts een optie lopen op nog eens 2 à 3 aanpalende hectaren. Gedelegeerd bestuurder Nicolas Dehaemers kijkt de toekomst met vertrouwen tegemoet, ondanks de inplanting binnen een “Wet Major”-zone en de onduidelijkheid die de Brexit met zich brengt. In zijn nieuwe vestiging ontplooit NDQ Logistics voor het eerst value-added logistics-activiteiten. Ook het actieterrein wordt geografisch uitgebreid.

Nicolas Dehaemers en echtgenote Elke Quaegebeur richtten in 2004 NDQ Logistics op. Beide accountant-fiscalisten hadden ervaring in de logistieke sector. Dehaemers was één van de medewerkers van het eerste uur van 2XL, echtgenote Elke werkte op de boekhouding van een logistiek bedrijf. In de Brugse binnenstad gingen ze van start als aanbieder van transportdiensten met drie tweedehands schuifzeilopleggers. Tractie werd en wordt nog steeds ingekocht. Sinds enkele jaren zijn de kantoren van NDQ Logistics gevestigd in de Sint-Andriesdreef te Sint-Michiels-Brugge, meer bepaald in een bijgebouw van de privé-woning van de oprichters.

Als aanbieder van transportdiensten is NDQ Logistics voornamelijk actief in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Tijdens de retourritten wordt onveranderlijk vracht geladen bestemd voor het Verenigd Koninkrijk, met de haven van Zeebrugge als voornaamste verschepingspunt.

Inmiddels baat NDQ Logistics een vloot van een driehonderdtal schuifzeilopleggers en ferry trailers uit die palletgoed, zakgoed, breakbulk, hout en dies meer vervoeren. Aan containervracht en gekoeld transport waagt het bedrijf zich niet. De kantoren in Sint-Michiels-Brugge barsten uit hun voegen zodat naar een alternatieve en meer functionele uitvalsbasis diende uitgekeken.

Logistieke zone

In de logistieke zone in de achterhaven van Zeebrugge, waar de wet op de havenarbeid van kracht is, kocht NDQ Logistics een terrein van zowat 1 hectare aan.

“Bedoeling is er kleinschalig van start te gaan. We hebben er een magazijn van 3.000 m² gerealiseerd, verdeeld over twee bouwlagen en 800 m² kantoorvloer. Op nog eens 2 à 3 hectaren aanpalende terreinen hebben we een optie,” aldus Nicolas Dehaemers.

De nieuwe uitvalsbasis bezorgt NDQ Logistics alvast heel wat flexibiliteit.

“Als we nu goederen dienen te laden of te lossen voor stockagedoeleinden, moeten we een beroep doen op derden. Nu beschikken we over eigen opslagcapaciteit. Dat biedt ons de mogelijkheid om aan cross-docking te doen en groupage-activiteiten op te zetten. Voorheen gebeurde dat voornamelijk on-wheels. Kortom, met onze nieuwe vestiging kunnen we onze (buitenlandse) klanten een flexibele dienstverlening waarborgen,” valt Elke Quaegebeur bij.

Zo stockeren een aantal Franse en Duitse klanten hun goederen momenteel extern. In zijn nieuwe constellatie kan NDQ Logistics hen de mogelijkheid bieden om hun vracht dichter bij de eindconsument in Groot-Brittannië op te slaan en sneller te beleveren.

Op sommige dagen vervoert NDQ Logistics meer dan honderd trailers via Zeebrugge, richting Groot-Brittannië. Een inplanting in de onmiddellijke buurt van de ferry-maatschappijen drong zich derhalve op. In eerste instantie zal het bedrijf in de achterhaven dan ook een grote trailer-parking uitbouwen. Maar duidelijk is dat de KMO in de toekomst volop wil inzetten op de bouw van value-added logistics in de vorm van tussentijdse handelingen voor rekening van zijn klanten.

Nicolas Dehaemers: “Om de hogere arbeidskosten als gevolg van de Wet Major te recupereren, moeten we van inventiviteit blijk geven. Dat houdt in dat we hoedanook ons dienstenspectrum zullen verruimen en nieuwe nichemarkten zullen aanboren. Voor een aantal bestaande klanten zitten alvast een aantal projecten voor tussentijdse goederenbehandeling in de pijplijn”.

De klanten zijn voornamelijk actief in de papier- en houtindustrie, aluminium- en metaalnijverheid, dierenvoeding en dies meer.

Brexit noopt tot omzichtigheid

Uiteraard laat ook de Brexit het jonge ondernemerspaar niet onbewogen.

“De export naar Engeland zal nooit helemaal opdrogen en bovendien zullen er ongetwijfeld handelsakkoorden met de Europese Unie worden gesloten. Wellicht zullen wel een aantal trafiekstromen verschuiven en zal ook de impact van de evolutie van het pond zich doen voelen. Vooralsnog blijft het evenwel koffiedik kijken,” merkt Elke Quaegebeur op.

Nicolas Dehaemers meent dan weer nieuwe opportuniteiten vast te stellen. Zo zullen de nieuwe douane- en grensformaliteiten als gevolg van de Brexit het begeleid vervoer naar Engeland, via Calais en Duinkerke, bemoeilijken. Dat speelt dan weer in het voordeel van een haven als Zeebrugge waar het ferryverkeer sterk op onbegeleid vervoer is toegespitst.

“Zeebrugge wordt, ook na de Brexit, de belangrijkste shortsea-haven naar Groot-Brittannië,” luidt het.

Cobelfret neemt dit najaar grotere eenheden in de kusthaven in gebruik terwijl P&O bijvoorbeeld een nieuwe lo/lo-dienst naar Hull opstartte en zijn terminalcapaciteit opvoerde.

Dat alles neemt niet weg dat NDQ Logistics inmiddels bij de pakken blijft zitten. Zo is de KMO sinds zowat een half jaar bezig met de ontginning in eigen beheer van Scandinavië, dat voorheen via onderaannemers werd bediend. Sinds kort is het bedrijf ook actief in heel Frankrijk. Voorheen beperkten de activiteiten zich tot het oostelijk gedeelte van dat land.

“Zowel geografisch als qua activiteiten zullen we vanuit de Zeebrugse achterhaven nieuwe markten aanboren,” beklemtonen onze gesprekspartners.

Vorig jaar boekte NDQ Logistics met een 15-tal medewerkers 18 miljoen euro omzet. In de voorbije twee jaar werd, in het vooruitzicht van de verhuisoperatie, een consolidatiefase ingezet en fors geïnvesteerd in IT. Voorheen werd jaarlijks onveranderlijk een groei van 10 à 20% neergezet. Eens zijn nieuwe uitvalsbasis operationeel, mikt NDQ Logistics resoluut op een jaarlijkse groei van 20 à 30%.