maandag 4 september 2017

Seesr, BlueBear en ROOKU winnen “Apps from Antwerp 2017” Bijna 6.000 mensen brengen stem uit

De drie winnaars van de ontwikkelwedstrijd “Apps from Antwerp” zijn bekend. Bijna zesduizend mensen brachten hun stem uit voor één van de zeventien ingediende voorstellen. Op de eerste plaats eindigde de app Seesr. BlueBear en ROOKU kaapten respectievelijk de tweede en derde plaats weg. De stad Antwerpen ondersteunt de ontwikkelaars die de meeste stemmen kregen in het verder uitwerken van hun toepassing.

Na het succes van de vorige editie organiseerde de stad Antwerpen de wedstrijd “Apps from Antwerp” dit jaar opnieuw. In maart ging de selectie van start. Eind mei was de deadline voor het indienen van de cases, waaruit uiteindelijk zeventien voorstellen werden geselecteerd. Van 16 tot en met 30 juni kon iedereen vervolgens op zijn favoriete app stemmen. Dat werd ook massaal gedaan, met meer dan zesduizend uitgebrachte stemmen, ongeveer duizend meer dan vorig jaar.

Eerste plaats: Seesr

Seesr (bijna 25% van de stemmen) biedt koppels de mogelijkheid om op een snelle en eenvoudige manier de ideale data-activiteit te vinden. Op basis van de gekozen interesses van de gebruiker en het type uitstap waar ze naar op zoek zijn, worden er verschillende nieuwe en leuke activiteiten getoond. Afhankelijk van de activiteit kan deze ofwel rechtstreeks geboekt en betaald worden, ofwel worden de contactgegevens en andere nuttige informatie getoond. Daarnaast is Seesr ook een medium voor aanbieders van date-activiteiten.

De ontwikkelaars krijgen een financiële ondersteuning van de stad van 20.000 euro en hulp van een extern bedrijf voor hun PR-aanpak.

Tweede laureaat: BlueBear

BlueBear (bijna 20% van de stemmen) is een on-line marktplaats voor unieke sport- en vrijetijdsactiviteiten. Aanbieders kunnen er hun activiteiten promoten en klanten krijgen een handig overzicht, waarbij ze onmiddellijk kunnen reserveren. Van kite surfen tot virtual reality, een sessie cryo-sauna tot een stuntvlucht in een dubbeldekvliegtuig boven Antwerpen: BlueBear toont een waaier van originele activiteiten, die aan de vooraf door de gebruiker bepaalde zoekcriteria voldoen.

Ook BlueBear krijgt een serieuze financiële duw (15.000 euro) in de rug en extra ondersteuning op het vlak van communicatie.

Derde winnaar: ROOKU

ROOKU sluit de Top 3 af en kan rekenen op een ondersteuning van 10.000 euro en extra inhoudelijk advies op het vlak van onderwijsnoden.

ROOKU is een SMS-platform dat de communicatie verbetert tussen scholen en ouders. Scholen kunnen één of verschillende on-line account(s) aanmaken om van deze dienst gebruik te maken. Ouders moeten enkel hun akkoord voor het ontvangen van de tekstberichten geven. Ze hoeven zich nergens te registeren of zich aan te melden.

De winnende ontwikkelaars krijgen tot 31 oktober de tijd om hun app te realiseren, met de steun van de stad.

Ook ondersteuning voor plaatsen vier t/m acht

Ook de nummers vier tot en met acht kunnen - indien ze hun app verder willen ontwikkelen - hulp krijgen. Een aantal toonaangevende bedrijven verleent hen advies op het vlak van marketing, wetgeving en/of logistiek. Het gaat om:

4. “De gelukszaaiers”: als gebruiker verzin je hoe je iemand gelukkig kan maken en geef je op een kaart aan waar en wanneer dat kan gebeuren.

5. “Ziro”: Ziro wil restaurants helpen om hun resterende maaltijden tegen een verminderde prijs aan te bieden.

6. “A Clean City” is een app die informatie bundelt over recycleren en afvalbeheer. Zo laat hij de dichtstbijzijnde publieke vuilnisbakken en glascontainers in Antwerpen zien.

7. “Het Station” van de Boekenkaravaan koppelt voorlezers snel en op maat van aanvragers.

8. “IZI” vereenvoudigt dagelijkse routines waardoor gebruikers via deze app veel tijd besparen. Wie zijn smartphone tegen een IZI-aanraakpunt (= IZI-tag) houdt, laadt een persoonlijk profiel met alle gekozen functionaliteiten binnen handbereik).