donderdag 14 september 2017

Nieuwe directie voor Audi Import

Didier Willems heeft zijn functie van directeur Audi Import ingeruild voor de rol van chief operations officer bij Volkswagen D'Ieteren Finance. Aan het hoofd van Audi Import wordt hij door Stefan Kerckhoven opgevolgd.

Voor Willems betekent een en ander een terugkeer naar de bron. In 1989 vatte hij zijn loopbaan immers aan bij D'Ieteren Lease. Dankzij zijn ervaring werd hij in 2004 tot directeur Skoda Import benoemd, positie die hij tot 2011 waarnam. Vervolgens werd Willems benoemd tot directeur Audi Import.

Stefan Kerckhoven is sinds 1999 voor D'Ieteren Auto werkzaam. Hij bekleedde achtereenvolgens verschillende sleutelfuncties in sales, pricing, product planning, field operations en netwerkontwikkeling bij Volkswagen Import en Audi Import. Vervolgens werd hij in 2015 tot directeur van Volkswagen Commercial Vehicles aangesteld.