woensdag 13 september 2017

MindBytes richt filiaal op in Canadese Edmonton

MindBytes B.V.B.A. (Gent), ontwikkelaar van data-intelligente educatieve software voor de healthcare, de farmaceutische sector en overheidsorganisaties, heeft in Edmonton (Alberta, Canada) een filiaal opgericht, MindLab Interactive AI, Inc. genaamd. MindLab Interactive AI, Inc. focust op de ontwikkeling van interactieve medische games van de volgende generatie, aangestuurd door artificiële intelligentie (AI), om de levenskwalitieit van patiënten en hun families te verbeteren door gedragsverandering te induceren. MindBytes streeft met zijn Canadese dochter de lancering na van een AI R&D-hub ten behoeve van de grootste markt wereldwijd voor healthcare- en serious games. Intussen is MindLab actief op zoek naar commerciële en academische partnerships in Noord-Amerika. Het zette alvast een samenwerking op research-vlak op rond artificiële intelligentie met de universiteit van Saskatchewan en professor Regan Mandryk, een expert in affectieve computing, gezondheidsspellen en AI. Gedurende acht maanden zal het onderzoeksproject zich toespitsen op het gebruik van AI in interactieve medische games. MindBytes heeft inmiddels ook strategische partnerships lopen met KULeuven, UGent en de universiteit van Uppsala in Zweden. Het neemt tevens deel aan onderzoeksprogramma's in privaat-publieke consortia, zoals PREFER, PLAYTIME en MyHealthData. ISMS, Mindbytes' zusterbedrijf, ontwikkelt innovatieve tools binnen de gezondheidseconomische sector, market access-projecten en terugbetalingsdossiers voor de farmaceutische en biotech-industrie, die eerstgenoemde ook op de Noord-Amerikaanse markt wil gaan commercialiseren. Meer info: 09/262.02.59 of http://www.mindbytes.be.