dinsdag 12 september 2017

Bescheiden yen ?

Japan legde dit jaar spectaculaire groeicijfers voor. Maar de koersstijging van de yen sinds januari blijft achter bij het goede economische nieuws. Ter vergelijking : de sterkere groei in Europa heeft de euro 13% omhoog geduwd sinds het begin van dit jaar, terwijl de yen over dezelfde periode maar met 7% steeg.

De Japanse economie groeide in het tweede kwartaal met 1%, wat haar de toppositie van de Groep van Zeven ontwikkelde landen over die periode opleverde. Deze buitengewone groei van het tweede kwartaal lag dicht bij de gemiddelde jaarlijkse groei sinds 2010. Even buitengewoon was dat het BBP van het tweede kwartaal aantoonde dat de Japans economie op volle stoom draait, de binnenlandse vraag inbegrepen.

Waardoor wordt deze groei veroorzaakt ?

Groei van het toerisme . Japan ontving in juni 28 miljoen buitenlandse bezoekers, 22% van zijn bevolking. In amper drie jaar is deze instroom met 150% gestegen en de overheid hoopt in de volgende jaren nog meer toeristen te kunnen aantrekken.

. Japan ontving in juni 28 miljoen buitenlandse bezoekers, 22% van zijn bevolking. In amper drie jaar is deze instroom met 150% gestegen en de overheid hoopt in de volgende jaren nog meer toeristen te kunnen aantrekken. Stijging van de nominale kapitaalsuitgaven met meer dan 6% in het tweede kwartaal op jaarbasis. Dat komt omdat de bedrijven in automatisering moeten investeren ter compensatie van het tekort aan arbeidskrachten, veroorzaakt door een inkrimpende bevolking.

met meer dan 6% in het tweede kwartaal op jaarbasis. Dat komt omdat de bedrijven in automatisering moeten investeren ter compensatie van het tekort aan arbeidskrachten, veroorzaakt door een inkrimpende bevolking. Groei van de geldhoeveelheid en bankleningen , stijging van de winstgevendheid, groeiende prijsinflatie van bedrijfsgoederen, en de tewerkstelling die stijgt met 1%.

, stijging van de winstgevendheid, groeiende prijsinflatie van bedrijfsgoederen, en de tewerkstelling die stijgt met 1%. Stijging van de nominale vergoeding per werknemer met 1% op jaarbasis - met 3,6% over de laatste drie jaren.

De wisselkoersmarkt blijft echter sceptisch of pessimistisch over de economische vooruitzichten of de munt of allebei, wegens de inkrimpende bevolking, de hoogste ratio overheidsschuld/BBP binnen de OESO en het meest agressieve voorbeeld ter wereld van een onorthodox monetair beleid. Noord-Koreaanse raketten die af en toe in de Japanse Zee vallen versterken dit negatieve beeld.

Nochtans zitten heel wat van deze negatieve elementen tot nu toe al in de koers verrekend. De beleggers zouden een aantal belangrijke positieve punten kunnen negeren. De economie zou vooruitgang kunnen blijven maken en de betalingsbalans zou de wisselkoers kunnen blijven ondersteunen. De overheidsschuld is inderdaad onhoudbaar. Maar de Japanse centrale bank heeft bijna de helft ervan geneutraliseerd via monetarisering. Verder heeft de centrale bank met succes de deflatie bestreden. Al deze elementen suggereren dat de yen nog positief zou kunnen verrassen.

(Francis A. Scotland, director of Global Macro Research at Brandywine Global (a Legg Mason affiliate))