vrijdag 8 september 2017

Nissan QASHQAI op vier fronten verbeterd

De nieuwe Nissan QASHQAI is op vier fronten verbeterd en gewijzigd. Het design werd aangescherpt, het interieur oogt kwalitatief hoogwaardiger, de prestaties zijn verbeterd en het model werd met nieuwe, intelligente mobiliteitstechnologie verrijkt. Het nieuwe model is leverbaar met ProPILOT, een nieuwe stap in Nissans technologie voor autonoom rijden.

Engineering teams in Groot-Brittannië, Spanje en Duitsland hebben de vernieuwingsslag uitgevoerd. De productie van de cross-over blijft in de fabriek in Sunderland. De verkoop van de nieuwe QASHQAI is in juli j.l. van start gegaan.