woensdag 6 september 2017

VDAB, HoGent en Fedustria herwaarderen textielopleiding

Op 23 juni j.l. stonden 176 vacatures in de textielsector open waar expliciet naar een professionele bachelor textieltechnologie wordt gevraagd. In oktober 2017 bieden VDAB, beroepsvereniging Fedustria en HoGent aan werkzoekenden de unieke mogelijkheid om aan de opleiding professionele bachelor-textieltechnologie te Gent deel te nemen.

De textielsector heeft vijftien jaar nodig gehad om zichzelf terug op de kaart te zetten. Gedurende deze transitieperiode was er amper vraag naar extra personeel. Binnen de eigen sector werden eigen werknemers geheroriënteerd. VDAB besliste dan ook om zijn textielopleidingen af te bouwen vermits er onvoldoende vraag vanuit dit arbeidsmarktsegment was. Dezelfde beweging tekende zich ook af in het onderwijs. Vele technische scholen sloten ook hun textielafdeling wegens te weinig interesse.

Sinds kort kent de sector echter een boost en er is een stijgende vraag. Omdat er geen gepast aanbod meer is bij het onderwijs, noch bij VDAB, ging men op zoek naar alternatieven. HoGent biedt als enige in Vlaanderen een textielopleiding op bachelor-niveau. Het duurde dan ook niet lang voor VDAB, HoGent en Fedustria elkaar vonden.

De opleiding bachelor in de textieltechnologie neemt drie jaar in beslag. Ze richt zich zowel naar nationale als internationale functies in de textielsector. Deelnemers maken niet enkel kennis met de verschillende technieken en materialen, zo worden ook gestimuleerd om nieuwe innovatieve producten te ontwerpen. Zeker in het vernieuwde FTI Lab (Fashion and Textiles Innovation Lab) waar de bachelors textieltechnologie hand in hand met de onderzoekers en het werkveld inspelen op de maatschappelijke megatrends en evoluties in de maakindustrie, worden de competenties aangescherpt.