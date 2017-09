woensdag 6 september 2017

Bouw incubatorgebouw Agropolis van start

Agropolis, het bedrijventerrein voor nieuwe land- en tuinbouw in de gemeente Kinrooi, is gestart met de bouw van een nieuw incubatorgebouw. In deze incubator, en het omliggende bedrijventerrein van 40 hectaren, draait binnenkort alles om agro-innovatie, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en toepassingen binnen de land- en tuinbouwsector. Op het bedrijventerrein zullen zich niet enkel start-ups vestigen. Er wordt ook op middelgrote ondernemingen gemikt. De interactie tussen de bedrijven moet ervoor zorgen dat ondernemingen sneller groeien. Agropolis zal vanaf dag 1 reeds alle traditionele incubatordiensten aanbieden. Bovendien kunnen de bewoners binnenkort ook gebruik maken van een onderzoeks- en productieruimte om de nieuwste toepassingen te testen.