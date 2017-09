vrijdag 8 september 2017

Havenbedrijf Antwerpen slaat brug naar “Capital of Things” Transitie naar digitaal geconnecteerde haven loopt via IoT

Begin 2016 bundelden de stad Antwerpen, Digipolis en iMinds hun IoT-inspanningen in het Antwerpse “City of Things”-verhaal. Begin dit jaar werd een aanvang genomen met de aanvang van een Living Lab, een proeftuin waarin bedrijven, onderzoekers, inwoners en de stad samen experimenteren met slimme technologieën die tot een aangenamer en duurzaam stadsleven kunnen bijdragen. De instap van het Havenbedrijf Antwerpen schaalt het hele project op tot een “Capital of Things”, met wereldwijde ambities op IoT-vlak. “Via Capital of Things” wil de haven van Antwerpen de stap zetten van een analoge naar een digitaal geconnecteerde haven,” beklemtoont ceo Jacques Vandermeiren. Het “Capital of Things”-project hangt op aan vijf speerpunten.