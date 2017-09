dinsdag 12 september 2017

3D-print project “Family of the Future” in de startblokken Technologie is “hype”-stadium voorbij

Onder impuls van Flam3D, de Vlaamse cluster-vereniging voor 3D-printing, werken 30 Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen samen aan de realisatie van “Family of the Future”. Dat wordt een demonstratieproject met als doel te verduidelijken welke 3D-print technologieën bestaan en hoe die een reële toegevoegde waarde in een hele reeks sectoren kunnen hebben.