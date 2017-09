dinsdag 12 september 2017

Internet of Things in 2021 goed voor helft alle Internet-verbindingen

Het aantal slimme toestellen en machine-to-machine verbindingen zal tegen 2021 stijgen tot 27 miljard, exact tien miljard meer dan in 2016. Dat blijkt uit Cisco’s jongste “Visual Networking Index”, het jaarlijkse onderzoek naar de evolutie van het Internet. Het web wordt in 2021 drie keer zo groot (3,3 ZB per jaar) en met een gemiddelde breedbandsnelheid van 53 Mbps dubbel zo snel als vandaag.