dinsdag 12 september 2017

The Acto Group lanceert Digitaal Aangetekend Schrijven

The Acto Group, specialist in documentdistributiebeheer, lanceert Digitaal Aangetekend Schrijven. Met deze nieuwe dienstverlening, die volledig in-house werd ontwikkeld, speelt de groep in op de gelijkschakeling tussen elektronische en papieren documenten binnen het juridisch kader van de "vertrouwensdienstverlening". De Acto Group voorziet in een mogelijke workflow waarbij het aangetekend schrijven, naargelang van de wens van de klant, ook kan geprint en opgestuurd worden. Het aangetekend schrijven wordt in een beveiligde omgeving behandeld. Zo wordt er gewerkt met een tweetrapsidentificatie van de bestemmeling, via e-mail adres en GSM-nummer, en garandeert de digitale handtekening de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid. Zowel voor verzender als ontvanger blijft de oplossing, ten slotte, erg gebruiksvriendelijk. Tot The Acto Group horen Acto Print & Mail Services N.V. (Kontich), Pyramid Document Solutions N.V. (Deux-Acren) en The Mailing Factory N.V. (Ganshoren). Meer info: 03/450.88.88 of http://www.actogroup.be.