donderdag 14 september 2017

Fietsen nu beveiligd met wereldwijd IoT-netwerk Anti-diefstalapparaat maakt het mogelijk fiets op afstand te volgen

Sherlock, een Italiaanse start-up in fietsbeveiliging, en Orange Business Services zijn overeengekomen dat Orange de fietsbeveiliger uit Turijn de komende drie jaar gaat ondersteunen met IoT-connectiviteit en toegang tot zijn management-portaal.

Sherlock maakt gebruik van SIM-kaarten van Orange voor zijn onzichtbare IoT-fietsbeveiliging, die momenteel in Europa en Noord-Amerika wordt uitgerold. Het anti-diefstal apparaat is zo klein dat het in het stuur van elke fiets past en wordt aangesloten en gebruikt via een mobiele applicatie. Het apparaat heeft een GPS-module om zijn locatie vast te stellen, een GPRS-module voor verbinding met het Internet en een zuinige Bluetooth-verbinding. Het product wordt geleverd met twee jaar netwerkconnectiviteit.

Nadat je het apparaat hebt geïnstalleerd, is het voor een fietsendief praktisch onmogelijk om het op te sporen, daarnaast laat het de uiterlijke kenmerken van de fiets ongemoeid. Omdat het apparaatje een uniek "fietspaspoort" uitzendt, doet het ook dienst als identificatiemiddel voor je fiets. Dit digitale paspoort bevat alle informatie nodig voor het kunnen bewijzen van eigenaarschap en is speciaal voor dit doel in samenwerking met de Turijnse politie ontwikkeld.

Wanneer je het apparaat aanzet via Bluetooth, ontvang je als eigenaar een notificatie wanneer je fiets wordt verplaatst of er mee geknoeid wordt. Ook is het altijd mogelijk de locatie van de fiets te volgen en deze informatie in tijden van nood, via een unieke code, te delen met de instanties.

Robuuste, betrouwbare connectiviteit

Het anti-diefstalapparaat is snel en gemakkelijk te installeren, waarna de gebruiker via een mobiele applicatie het signaal kan activeren. Alle trackers worden geleverd met een reeds in het productieproces geïnstalleerde en geteste Orange SIM-kaart. De wereldwijde connectiviteit van Orange zorgt ervoor dat het product direct na de aankoop kan worden gebruikt.

Pierluigi Freni, ceo van Sherlock, zegt: “Ik ben Sherlock begonnen omdat mijn eigen fiets was gestolen. Met onze anti-diefstaloplossing stellen wij de fiets in staat om zelf om hulp te roepen. Dankzij de robuuste, betrouwbare en wereldwijd probleemloze connectiviteit van Orange Business Services kunnen wij fietsers in de toekomst de gemoedsrust bieden die zij verdienen.”

“Er zijn al jaren anti-diefstaloplossingen beschikbaar voor de automarkt, de fietsindustrie bleef tot nu toe achter. Door Sherlock hoeven fietsers niet langer bang te zijn dat hun dure fiets gestolen wordt. De samenwerking tussen Sherlock en Orange laat zien hoe digitale ontwikkeling een oplossing kan zijn voor de veranderende eisen en verwachtingen van de consument en hiermee een disruptieve kracht kan zijn in de markt,” aldus Fabrice de Windt, senior vice-president Europa bij Orange Business Services.