Managers spelen een belangrijke rol in de betrokkenheid en de aanwezigheid van hun teams. Dat blijkt uit de allereerste Europese enquête van Ayming over dit onderwerp. Deze enquête werd afgenomen in acht landen bij 2.843 Europese managers, waaronder 305 Belgen. Eerdere enquêtes van Ayming hadden al een sterk verband aangetoond tussen het absenteïsme en het engagement, de tevredenheid en de betrokkenheidsgraad van werknemers. Maar het is onmogelijk medewerkers te bevelen om meer betrokken te zijn en zich meer te engageren. De rol van het management is hierbij cruciaal.

De enquête van Ayming richtte zich in de eerste plaats op de perceptie die managers hebben van hun eigen engagement en houding binnen de onderneming. Uit de resultaten blijkt dat:

Belgische manager minder begaan met toekomst onderneming

De Belgische manager is, over het algemeen, minder aanwezig dan de Europese manager (61% stelt altijd aanwezig te zijn in hun onderneming tegenover 66% van de Europese managers). In tegenstelling tot wat vastgesteld wordt bij de actieve bevolking, is de reden van afwezigheid meestal van persoonlijke aard (82%) en is er geen verband met het werk.

In vergelijking met de Europese manager (86%) is hij, samen met de Nederlandse, het meest gelukkig op het werk (90%). De betrokkenheid in België van de Franstaligen voor de toekomst van de onderneming is hoger dan het gemiddelde (76% tegenover 71% in Europa). Die van de Nederlandstaligen (61%) is dan weer veel lager dan het Europese gemiddelde.

Of hij nu Franstalig of Nederlandstalig is, de Belgische manager beveelt met overtuiging zijn onderneming aan bij een naaste (91% tegenover 90% in Europa) en, indien hij tevreden is, zet hij zich veel meer in voor zijn onderneming en is hij beter inzetbaar.

De Belgische manager is dan weer vrij ongevoelig voor de economische fluctuaties van de onderneming, ongeacht of die fluctuaties negatief of positief zijn, en zijn betrokkenheid is een van de laagste in Europa in geval van moeilijkheden (48% tegenover het Europese gemiddelde van 64%).

De Belgische managers zijn het talrijkst om te bevestigen dat het innovatievermogen van Europese bedrijven daalt (13% in vergelijking met het Europese gemiddelde van 11%), maar er zijn nuances. De Franstaligen zijn optimistischer; zij vinden dat het innovatievermogen toeneemt (31%) tegenover slechts 24% van de Nederlandstaligen. Het Europees gemiddelde bedraagt 35%. De economische hernieuwing in Wallonië zou deze perceptie kunnen verklaren.

De enquête toont ook duidelijke verschillen in management-werkwijzen tussen Franstalige en Nederlandstalige managers. Franstalige managers zijn meer geworteld in het systeem en betrekken hun team meer. Nederlandstalige managers zijn meer instinctief in hun managementmethode. Meer dan 82% van de Franstaligen verklaren immers gedeelde momenten aan te moedigen en 85% betrekken hun medewerkers in het dagelijks leven van hun onderneming, in vergelijking met respectievelijk 62% en 77% bij de Nederlandstaligen.

In het algemeen lijkt de Belgische manager bijgevolg minder betrokken bij en minder bezorgd over de toekomst van zijn onderneming dan het Europese gemiddelde. Als leidinggevende, en vooral als Franstalig leidinggevende, is hij minder getroffen door werkloosheid dan verschillende van zijn Europese buren. De verschillen tussen Franstaligen en Nederlandstaligen blijven groot, zowel op vlak van betrokkenheid als op vlak van management-strategieën. De Franstalige manager lijkt meer geëngageerd en staat dichter bij zijn teams. De Nederlandstalige manager blijkt op zijn beurt minder bezig met het dagelijks beheer van de teams die hij op meer pragmatische wijze leidt.