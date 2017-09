maandag 11 september 2017

SEAT-voorzitter gelauwerd als "Ceo van het Jaar"

Het tijdschrift Automotive News Europe heeft SEAT-voorzitter Luca de Meo in de categorie Autodivisie uitgeroepen tot "Ceo van het Jaar". De Meo, die meer dan 25 jaar ervaring in de automobielsector heeft, is sinds november 2015 de voorzitter van SEAT. Onder zijn leiding voert de onderneming met de lancering van vier nieuwe modellen (Ateca, Leon, Ibiza en Arona) op achttien maanden tijd het grootste productoffensief in de geschiedenis van het merk.