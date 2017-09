maandag 11 september 2017

Cats&Dogs ruilt Herk-de-Stad in voor Corda Campus

IT-bedrijf Cats&Dogs B.V.B.A. heeft zijn kantoren in Herk-de-Stad ingeruild voor een behuizing in de Corda Campus te Hasselt. Het bedrijf is actief via drie divisies, met name Safe-Connect ICT (infrastructuurbeheer), Naruda ERP (enterprise resource planning) en Leadbooster (on-line marketing). De nieuwe kantoren van Cats&Dogs bevinden zich op de Corda Campus in Gebouw 6, Hal A, Kempische Steenweg 303 B.4, 3500 Hasselt. Ook het telefoonnummer is nieuw: 011/946.310. URL: https://catsanddogs.be.