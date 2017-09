zaterdag 16 september 2017

BeeBonds rondt tweede obligatie-uitgifte met succes af

BeeBonds B.V.B.A. (Brussel), een vorig jaar opgericht privaat financieringsplatform voor de vastgoedmarkt en de reële economie, heeft in een tweede fondsenwerving 1,5 miljoen euro opgehaald tegen 8,75% over een periode van vier jaar. Dankzij BeeBonds kunnen institutionele investeerders inschrijven op een obligatie met een ISIN-code van hun bank, en niet rechtstreeks op het platform. Dit voorjaar noteerde BeeBonds met succes een eerste BlackReit-uitgifte. Motown Development deed in het licht van een tweede fondsenwerving een beroep op de diensten van BeeBonds voor de financiering van een vastgoedprojet van veertig appartementen in Jette, in de buurt van het Spiegelplein. Een institutionele investeerder actief op de Belgische vastgoedmarkt tekende integraal op de obligatie-uitgifte in. Meer info: 02/640.18.70 of http://beebonds.com.