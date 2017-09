De uit RVS of brons vervaardigde Viega Smartpress-verbindingen hebben, in tegenstelling tot standaardverbindingen voor meerlagenbuizen, een optimale stromingsgeometrie en worden zonder O-ring gebruikt De Viega Smartpress-verbindingen hebben de Viega SC-Contur, waardoor per ongeluk vergeten persverbindingen meteen opvallen De debietgeoptimaliseerde Viega Smartpress-verbindingen uit koper ondersteunen met hun lagere stromingsweerstand een perfect hygiënisch ontwerp van drinkwaterinstallaties ‹ ›

donderdag 14 september 2017

Viega lanceert Smartpress op Belgische markt Tot 80% minder drukverlies in kunststofleidingen

Het Duitse familiebedrijf Viega (Attendorn), gespecialiseerd in installatietechniek, introduceert Smartpress op de Belgische markt. Door zijn specifieke vorm met afgezwakte bocht ligt het drukverlies in de leidingen tot 5 keer lager dan in standaard-fittings. In kunststofleidingen wordt het drukverlies met 80% teruggedrongen. Smartpress wordt zowel in sanitaire als in verwarmingsinstallaties toegepast. Nieuw is ook de gepatenteerde verbinding tussen kunststof en RVS (lees: standaard inox 316, nvdr.).