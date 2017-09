dinsdag 12 september 2017

Huishoudelijk afval Vlaams-Brabant wordt over binnenwateren afgevoerd

Waterwegen & Zeekanaal N.V. (De Vlaamse Waterweg), de intercommunales Haviland en EcoWerf in Vlaams-Brabant en afvalverwerker Indaver sloten een overeenkomst voor het transport van huishoudelijk afval via de waterweg. Een eerste schip met afvalcontainers zette op 12 juli j.l. koers vanuit Vilvoorde naar de verbrandingsovens van Indaver in Doel. EcoWerf sluit vanaf eind november aan en zal het vervoer van huishoudelijk afval organiseren vanaf het Kanaal Leuven-Dijle.

De overeenkomst houdt in dat jaarlijks circa 60.000 ton huishoudelijk afval over de binnenwateren wordt vervoerd. Daardoor worden elk jaar zo’n 2.400 vrachtwagenritten vermeden.

Schepen varen thans op regelmatige basis met zes tot twaalf containers afval van intercommunale Haviland vanuit Vilvoorde naar Indaver (Doel). In de roosterovens in Doel verwerkt Indaver niet-recycleerbaar huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval. De warmte die bij de verbranding vrijkomt, gebruikt Indaver voor de eigen processen en levert het daarnaast onder vorm van stroom aan het netwerk en onder de vorm van stoom aan buurbedrijven.

De uitdaging ligt in het feit dat de cyclus van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval niet meteen langs de waterweg zelf plaats vindt en er bijgevolg een logistieke afstemming is vereist tussen het voor- en na-transport en het transport via de waterweg. Het multimodale vervoerbedrijf Van Moer Logistics en andere partners zorgen ervoor dat het vervoer via de binnenwateren wordt geoptimaliseerd en het transport via de weg wordt beperkt.

Onlangs keurde de provincie Vlaams-Brabant de milieuvergunning goed voor op- en overslag van restafval op de loskade van EcoWerf in Wilsele. Eind 2017 zal ook EcoWerf het afval over het water vervoeren.