zondag 17 september 2017

Casting kan voortaan via web-platform The Casting Director

Start-up The Casting Director B.V.B.A. (Brussel), een initiatief van casting director Dag Elsermans, start het gelijknamig web-platform op dat het casting-proces efficiënter, goedkoper en eenvoudig moet maken. Via het web-platform www.thecastingdirector.eu kunnen productiehuizen en media-professionals rechtstreeks in contact komen met talenten, zoals acteurs, modellen en figuranten. Filmproducenten en talenten dienen elk on-line een profiel aan te maken zodat beide partijen elkaar kunnen aftoetsen. Talenten die de applicatie willen gebruiken, betalen hiervoor een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage. De on-line audities brengen een aanzienlijke kostendaling binnen bereik. Ook wordt fors wat tijd bespaard en valt de casting fee weg. Producers krijgen bovendien uitzicht op een veel ruimer keuze omdat de talenten zich niet langer hoeven te verplaatsen. Meer info: http://www.thecastingdirector.eu.