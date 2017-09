zondag 17 september 2017

Dimension Data rijft andermaal Genesys-bekroning in

Genesys heeft aan Dimension Data Belgium N.V. (Diegem) voor het derde jaar op rij de award voor "Partner van het Jaar Benelux" toegekend. Genesys is een referentie-speler in omni-channel klantenervaringen en oplossingen voor contact centers in de cloud en op locatie bij de klant. Beide bedrijven werken al ruim twintig jaar samen. Dat leverde Dimension Data een meer dan behoorlijke Genesys-expertise op. Dat geldt ook voor wat PureCloud en PureConnect betreft, twee nieuwe producten die Genesys aan middelgrote en grote bedrijven aanbiedt sinds de overname van Interactive Intelligence eind 2016. Meer info: 02/745.04.45 of http://www.dimensiondata.com.