maandag 18 september 2017

DroneMatrix haalt homologatie voor TYTHUS-systeem

DroneMatrix N.V. (Hasselt) slaagde er in voor zjin TYTHUS-systeem een Belgische homologatie te halen. Die geldt overigens voor heel Europa. Het attest bewijst dat het drone-toestel veilig voor klasse 1A-vluchten, zeg maar drone-vluchten met het hoogste risico, kan worden ingezet. TYTHUS is een "tethered drone". Dat betekent dat de drone zijn vermogen en voeding via een kabel krijgt die met een grondstation is verbonden. Op die manier is het systeem niet meer afhankelijk van een interne batterij en derhalve korte vliegtijden. De drone wordt, via een kabel, continu van stroom voorzien. Ook in geval van stroomuitval of kabelbreuk, kan de drone steeds veilig landen. DroneMatrix is de eerste Europese speler die met een dergelijk system uitpakt. Het bedrijf bouwt momenteel een aantal varianten voor de veiligheids- en facilitaire markt met de klemtoon op intelligente toestellen die vooral voor security-toepassingen kunnen worden ingezet. Meer info: 02/808.76.92 of http://www.dronematrix.eu.